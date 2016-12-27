Россия и Япония упрощают визовый режим с Нового года

Москва, 27 декабря. Россия и Япония с 1 января 2017 года упрощают визовый режим поездок для граждан двух государств, сообщает пресс-служба МИД РФ.

По новым правилам максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок для россиян будет увеличен до пяти лет, а для предусматривающих возможность непрерывного пребывания — до 90 дней. Кроме того, будут оформляться многократные, сроком действия до трех лет, краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней, в том числе и для туристических поездок.

Еще одним нововведением станет отмена необходимости предоставлять гарант приема в Японии в случае самостоятельного путешествия.

Японцы смогут оформить многократные туристические визы на срок до шести месяцев, многократные частные визы на срок до одного года, а многократные деловые и гуманитарные визы на срок до пяти лет.

При этом в ведомстве уточнили, что основания для выдачи российских виз и требования к представляемым документам не изменятся.