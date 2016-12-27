Пальмира стала приманкой, отвлекающей армию Сирии от Алеппо - Минобороны Ирана

Тегеран, 27 декабря. Действия террористов в Пальмире являются отвлекающим маневром для сирийской армии. Об этом заявил министр обороны Ирана Хусейн Дехган.

Он пояснил, что боевики начали боевые действия в Пальмире, чтобы отвлечь внимание сирийской армии от операции в Алеппо и вернуть его под свой контроль.

«Враг на войне иногда прибегает к хитрости и уловкам, чтобы заставить противоположную сторону отступить от своей главной цели. В Пальмире произошло нечто подобное», — пояснил Дехган в интервью RT.

Стоит напомнить, что 22 декабря сирийская армия заняла восточные кварталы Алеппо, из которых были эвакуированы боевики. В Минобороны Сирии заявили о восстановлении безопасности и стабильности в городе, а также о его полном освобождении от террористов.