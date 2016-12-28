Боевики ИГИЛ сожгли еще один турецкий «Леопард» в Сирии

Эль-Баб, 28 декабря. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) заявили об уничтожении еще одного турецкого танка «Леопард 2» под сирийским городом Эль-Баб.

Эксперты считают, что успехи террористов «Исламского государства» бьют не только по авторитету турецкой армии, которая потеряла за последние дни уже более десятка танков «Леопард 2», но и по статусу ФРГ, которая производит эти танки. Также сообщалось, что еще большие потери Турция понесла при применении боевых машин пехоты, производством которых занимались США и НАТО. Машины оказались неспособны защитить экипаж и десант. После возгорания они не подлежат восстановлению.

Ранее Газета.ру сообщила, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он обладает детальными доказательствами оказания коалицией во главе с США поддержки террористам в Сирии.