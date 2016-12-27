Власти Сочи отменили новогодние гулянья из-за трагедии с Ту-154

Краснодарский край, 27 декабря. Власти Сочи приняли решение отменить общегородской новогодний праздник в связи с крушением Ту-154. Об этом проинформировали официальные представители администрации города.

«В связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой, администрация города Сочи отменила новогоднее мероприятие на площади Флага», — указано в официальном заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что пляжи Сочи были временно закрыты для посетителей из-за поисково-спасательной операции в Черном море.

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