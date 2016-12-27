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СК РФ раскрыл новые детали следствия по делу о крушении Ту-154
Общество

СК РФ раскрыл новые детали следствия по делу о крушении Ту-154

Сегодня 19:14
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СК РФ раскрыл новые детали следствия по делу о крушении Ту-154

Москва, 27 декабря. Следователи допрашивают очевидцев трагедии с Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом сообщили в СК РФ.

В ходе расследования были установлены новые очевидцы событий, включая человека, снявшего на видео взлет и падение самолета в Черное море. Кроме этой записи было изъято видео посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, руления к месту стоянки и прохождение пассажирами погранконтроля.

Кроме того, следователи изъяли образцы топлива, которые были направлены на исследование, и провели детальный осмотр летного поля международного аэропорта Сочи.

Напомним, самолет Ту-154 упал утром 25 декабря. На борту находились 92 человека.

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Катерина Михайлиди
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