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С глаз долой, или Новая Спарта: кому выгодна ликвидация детских интернатов на Украине
Украина

С глаз долой, или Новая Спарта: кому выгодна ликвидация детских интернатов на Украине

Сегодня 19:27
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С глаз долой, или Новая Спарта: кому выгодна ликвидация детских интернатов на Украине

На днях украинское правительство представило один из самых противоречивых пунктов своей социальной программы. По замыслу чиновников, уже к 2020 году в стране должны быть реорганизованы или полностью упразднены спецшколы для детей-инвалидов и даже интернаты. Альтернативой этим структурам должны стать либо детские дома семейного типа, либо система частичного опекунства.

В Киеве полагают, что на содержание соответствующих государственных учреждений уходит слишком много денег, которые можно было бы вложить, например, в реанимацию оборонной промышленности. По мнению же скептиков, нововведение вызовет очередную волну коррупции, хищений государственных средств и издевательств над теми же детьми. Корреспондент Федерального агентства новостей попытался разобраться в тонкостях сложившейся ситуации.

Злоключения маленьких Стаса и Сережи Буряков (фамилия изменена. — Прим. ФАН), воспитанников одного из детдомов в Черниговской области, поразили даже видавших виды правоохранителей и социальных работников. Усыновленных несколько лет назад братьев приемные родители методично избивали, заставляли выполнять тяжелую работу на ферме и содержали в пристройке (при этом собственные дети были на правах господ). Мальчикам чудом удалось сбежать: они вернулись в детский дом и попросили защиты у воспитателей. «Нам лучше быть здесь со сверстниками, чем в такой семье», — сказали дети. И добавили, что больше никогда не согласятся на новых «маму» и «папу».

Подобные истории на Украине сегодня — далеко не редкость. Как отмечают независимые аналитики, лишь каждый третий случай усыновления в стране можно назвать удачным. Социальные сети и форумы буквально пестрят информацией о жестоком обращении с приемными детьми, а сами пострадавшие нередко становятся героями ток-шоу на манер «Почему я хочу жить в интернате». На этом фоне предложение команды премьера Владимира Гройсмана оптимизировать (ликвидировать) упомянутые интернаты звучит не менее чем странно.

«Все просто: у государства нет ни денег, ни желания содержать такие структуры, — сказала в комментарии для ФАН социальный сотрудник Римма Сторожук. — Правительство приводит статистику о том, что только 8–9% воспитанников интернатов являются круглыми сиротами: родители остальных попросту не могут обеспечить своих детей. А посему власти предлагают, расформировав интернаты, выделять таким родителям дополнительную материальную помощь. Дескать, подобные «копеечные» расходы не идут ни в какое сравнение с миллионными затратами на зарплаты самих воспитателей, а также содержание недвижимого фонда».

Власти Украины предлагают расформировать интернаты

Отдельным параграфом новой программы является оптимизация интернатов для инвалидов. Как заявил журналистам в Киеве уполномоченный президента Украины по делам ребенка Николай Кулеба, в настоящее время необходимо социализировать таких детей — то есть направлять их учиться в обычные школы, опять-таки выделяя родителям определенные суммы — «на воспитание». «В результате нахождения в интернате у маленьких граждан подавляется развитие активности головного мозга, и это вызывает неврологические расстройства, наблюдаемые в течение всей дальнейшей жизни», — констатировал он. И, наоборот, находясь среди обычных сверстников, ребенок с ограниченными возможностями будет постигать общественные ценности — те, которых в интернате он лишен, считает омбудсмен.

«У этой медалей есть обратная сторона, — отметил в беседе с корреспондентом ФАН психолог Марк Лещинский. — Нет никаких гарантий того, что родители, получающие на вернувшегося из интерната ребенка деньги, не используют их в своих целях. В моей практике были неблагополучные семьи, в буквальном смысле слова пропивавшие «детские» социальные пособия. Еще один ракурс  — адаптация детей с особыми потребностями в обычных школах. В большинстве своем одноклассники их дразнят и оскорбляют — это еще большая травма для психики, не правда ли? Складывается впечатление, что действующая украинская власть просто хочет избавиться от ненужных трат на социальные учреждения. Выражаясь образно, с глаз долой».

Как бы там ни было, соответствующий указ украинский президент намерен подписать уже в январе 2017 года. Как быть с судьбами таких детей, как Стас и Сережа Буряки, государство пока не придумало.

комментарии
Леонид Андросов
#владимир гройсман #римма сторожук #марк лещинский
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