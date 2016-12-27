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Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов
Весь мир

Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов

Сегодня 19:02
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Три месяца до победы над ИГ: премьер Ирака назвал сроки уничтожения террористов

Каир, 27 декабря. Премьер-министр Ирака  Хейдар аль-Абади рассказал, когда правительственные войска страны полностью разгромят террористов ИГ. Ирак будет полностью освобожден от «Исламского государства» в течение трех месяцев, заявил аль-Абади.

«По всем имеющимся данным, Ираку требуется три месяца, чтобы окончательно разгромить ИГ», — заявил он в эфире телеканала Al Sumaria.

В настоящее время армия Ирака проводит операцию по освобождению от ИГ города Мосул. Наземная военная кампания здесь началась 17 октября. 

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

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Ярослава Замысловатова
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