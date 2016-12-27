Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154

Вашингтон, 27 декабря. Американский блогер, обозреватель и функционер Демократической партии Хуссам Айлуш извинился за издевательский комментарий о катастрофе Ту-154 Минобороны РФ.

Ранее член исполнительного совета отделения Демократической партии в Калифорнии и директор Совета по американо-исламским отношениям Хуссам Айлуш выразил «сожаление», что потерпевший крушение Ту-154 «не вместил больше российских военных».

«Я опечален относительно потерпевшего катастрофу российского военного самолета. Ту-154 мог вместить до 180 военных вместо 92!», — написал он на своей странице в Twitter.

Однако вскоре Хуссам Айлуш удалил запись, назвав свой пост ошибкой, а также извинился за него перед ни в чем не повинными людьми. Айлуш объяснил свои действия «гневом и эмоциями из-за ситуации в Сирии».