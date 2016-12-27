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Россия

Соколов рассказал о характере повреждений разбившегося в Черном море Ту-154

27 Декабря 2016 18:43
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Соколов рассказал о характере повреждений разбившегося в Черном море Ту-154
Москва, 27 декабря. Глава Минтранса РФ Максим Соколов рассказал о ходе поисков обломков самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение в Черном море. Воздушное судно распалось на несколько фрагментов, подчеркнул он, поэтому говорить о том, что есть некая основная часть судна, невозможно, подчеркнул министр.

«Самолет распался на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас не представляется возможным», — сказал Соколов. При этом он уточнил, что поиски фрагментов идут в нескольких локализованных зонах. Среди них есть основная, именно в ней сконцентрировано большое количество судов.

«И эта зона находится в пределах одной морской мили от береговой линии на глубине от 17 до 30 метров», — добавил Соколов.

Ярослава Замысловатова

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