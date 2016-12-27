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Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки
Россия

Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки

Сегодня 18:50
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Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки

Ломоносов, 27 декабря. На базе Балтийского флота в Ленинградской области завершается подготовка многофункционального тренажерного комплекса для огневой, водолазной и антипиратской подготовки.

Комплекс является мобильным и содержит сборно-разборные конструкции, что позволяет менять место его дислокации. Тренажер состоит из скалодрома, штурмовой стенки, макета надводного борта и вертолетного тренажера для десантирования и эвакуации водолазов. Комплекс снабжен специальным устройством для экстренного сброса воды при нештатных ситуациях. Моряки-балтийцы смогут отработать все сценарии противодействия пиратским захватам и спасению терпящих бедствие на воде.

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Алексей Громов
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