Балтийский флот готовит комплекс противопиратской подготовки

Ломоносов, 27 декабря. На базе Балтийского флота в Ленинградской области завершается подготовка многофункционального тренажерного комплекса для огневой, водолазной и антипиратской подготовки.

Комплекс является мобильным и содержит сборно-разборные конструкции, что позволяет менять место его дислокации. Тренажер состоит из скалодрома, штурмовой стенки, макета надводного борта и вертолетного тренажера для десантирования и эвакуации водолазов. Комплекс снабжен специальным устройством для экстренного сброса воды при нештатных ситуациях. Моряки-балтийцы смогут отработать все сценарии противодействия пиратским захватам и спасению терпящих бедствие на воде.