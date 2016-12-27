Год Петуха — 2017: как встретить, новогодний стол, подарки и поздравления

Итак, 2016 год близится к концу, и его символ — веселая шаловливая Обезьяна — вот-вот уступит место своему сменщику — 2017 году, символом которого по Восточному календарю будет Огненный красный петух. И хотя Восточный календарь вступит в свои права только конце января, символ Нового года начинают чествовать заранее — в новогоднюю ночь.

Что сулит год Петуха — 2017

Для креативного, уверенного в себе Петуха вся жизнь — это борьба за статус и достаток. В новом году в цене будут предприимчивость, креативность, творческий подход к любому делу, упорство на грани упрямства, ну и, конечно, умение очаровывать противоположный пол.

Огненному петуху не по душе уныние, нытье, пасование перед трудностями. Особенно хорош наступающий год будет для тех, кто родился под знаком Огненного петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) — эти люди всегда будут в центре внимания, душой компании, покорителями женских (или мужских) сердец. Людям, рожденным под знаком Петуха, можно только позавидовать — они всегда будут в центре внимания.

Так что наступающий Новый год — для тех, кто не ноет, не пасует перед трудностями, кто готов дерзать и побеждать.

Новогодний стол в год Петуха

Новый год — это всегда повод вкусно и сытно поесть и выпить, желательно в разумных количествах. Что захочет Огненный петух увидеть на новогоднем столе? А поскольку наш Петух огненный и красный — даешь яркие блюда и эффектное убранство дома и новогоднего стола!

Яркая скатерть, желательно, с изображением петухов (приветствуются фольклорные мотивы), побольше гирлянд, свечей, огней, хлопушек, шариков и петард — всё это Огненному петуху придется по вкусу. Но, извините за каламбур, «пускать огненного петуха» в новогоднюю ночь не надо, поэтому во главу угла ставим строжайшее соблюдение правил противопожарной безопасности. Свечи без присмотра не оставляем, пиротехнику покупаем только в проверенных сетевых магазинах, детям в руки не даем и запускаем подальше от домов (и уж никак не с балконов!).

И, конечно, пряничные и леденцовые петушки или глиняные свистульки в виде птичек будут не только хитом убранства новогоднего стола, но и прекрасно подойдут в качестве небольших подарков для большой компании.

Новогодние блюда в год Петуха

Первый и главный завет — именинника не едим: поэтому — скажем нет блюдам из курицы и другой птицы, а также из яиц.

Выпечка

Петух любит поклевать крупу, пшеницу и рожь, поэтому не стесняемся ставить на стол выпечку, торты и вообще любые изделия из муки и крупы. Диета подождет, сладкоежки — сегодня ваш день.

Фрукты

Если опасаетесь налегать на выпечку и тортики, смело наваливайтесь на фрукты и овощи, особенно те, которые поярче. Чем больше фруктов и овощей на новогоднем столе — тем больше здоровья и достатка будет в Новом году. Красные яблоки, перцы, помидоры, виноград, ну и, конечно, побольше цитрусовых — и в первую очередь традиционных новогодних мандаринов — и будет вам в Новом году счастье!

Фрукты можно также использовать для приготовления оригинальных и, что немаловажно, легких салатов и напитков.

Изобилие овощей и фруктов на новогоднем столе особенно уместно там, где будут люди, соблюдающие рождественский пост, который закончится только в ночь с 6 на 7 января. Отведав фруктов и запив их морсом, верующие смогут уважить празднующих родных и друзей, не нарушив предписаний поста.

Острые закуски и мясные блюда

Раз Петух огненный — острые закуски будут весьма кстати, особенно будут котироваться оригинальные угощения из морепродуктов.

Те, кто не соблюдает рождественский пост, могут насладиться мясными закусками и горячими блюдами. Только без курицы, помните? Особенно рекомендуем плов из говядины или баранины, ведь там, помимо мяса, есть еще и рис, который Огненный петух с удовольствием поклюет.

Новогодние напитки в год Петуха

Огненный петух с удовольствием чокнется в новогоднюю ночь шампанским, выпьет игристого вина, отведает плодовую настойку и другие напитки на основе ягод и фруктов. Не забудьте поставить на новогодний стол и морсы, компоты и фруктовые коктейли, желательно, собственного изготовления. Домашние фруктовые напитки могут быть как слабоалкогольные, так и безалкогольные. А вот водки, коньяка, пива и магазинных коктейлей типа «Ягуар» в новогоднюю ночь лучше избегать. Особенно предостерегаем от всяких «Ягуаров», ох, съедят они нашего Красного Петуха, ох, съедят…

Но главным украшением Нового года Петуха — 2017 будет ваше хорошее настроение, и тогда удача и счастье будут сопутствовать вам весь следующий год!

Что дарить в год Красного петуха — 2017

Петух — птица яркая, самолюбивая, блестящая, одетая с иголочки. Поэтому в качестве подарка женщинам уместны дорогие ювелирные изделия, особенно с красными камнями — рубинами и гранатами, часы, эффектные модные аксессуары, сексуальное белье, расшитые шали, модные палантины и т.д. Главное помнить — дешевку не дарить, парфюм и белье выбирать, только зная предпочтения избранницы, а если ничего не приходит в голову, лучше устроить романтический ужин или сделать другой нематериальный подарок.

Мужчинам в год Петуха можно дарить часы, гаджеты, прибамбасы для различных хобби. Можно дарить и дорогой алкоголь, если, конечно, одариваемый не трезвенник.

Кстати, алкоголь можно дарить и женщинам, при этом лучше расспросить даму о предпочтениях — далеко не все женщины любят сладкие вина. Так что смело дарите подруге хороший виски — вместе и продегустируете.

Кроме того, Огненный петух любит компании, так что подарки в виде путевок, билетов в театр или клуб, на модную вечеринку будут весьма к месту (конечно, билеты или путевки берите на двоих и отрывайтесь по полной).

Поздравления на год Петуха — 2017

Предлагаем варианты поздравлений в стихах с годом Петуха, которые можно послать друзьям и знакомым по электронной почте, в соцсетях или в SMS-сообщении. А можете проявить фантазию и придумать собственные варианты — Федеральное агентство новостей уверено, у вас получится гораздо лучше! С Новым годом!

***

За веселой Обезьянкой

Петуха пришел черед.

Будут радость и подарки —

Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Пусть Петух, как символ года,

Принесет задор и смех,

Даст энергию, свободу

И подарит всем успех.

Заберет печали-беды,

Перемелет всё в муку.

Ждут удачи и победы

В Новый год! Ку-ка-ре-ку!

***

Звонкий голос Петуха

Слышится издалека.

Это Новый год идет,

Голосисто нам поет.

Он несет с собой успех,

Он огнем согреет всех,

Будет ярким, позитивным,

Добрым, светлым, креативным.

Всем уверенность подарит,

С новым счастьем вас поздравит!

***

Я желаю, чтоб от денег

Кошелек скорей распух,

Принесет пусть вам богатство

Прибывший уже Петух.

Пусть подарит птица эта

Год удачи и любви,

Пусть укажет клювом острым

Он нам верные пути.

***

Петух спешит уже вприпрыжку!

Он, Обезьянку взяв под мышку,

Здоровье, счастье всем несет.

Деньжат нам даст, от бед спасет.

Ждут радость, мир, успех, везенье,

Азарт, победы, настроенье.

Веселье дарит, вдохновенье!

Он о любви нам песнь споет,

Удачу каждый с ним найдет!