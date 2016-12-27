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Главные новости 27 декабря
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Главные новости 27 декабря

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Дайджест новостей за 27.12.2016

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 27 декабря.

Пользователи Интернета выложили видео жестокой расправы над медведем в Якутии. Видео с продолжением жестокого убийства медведя в Якутии появилось в Сети

Подмосковные правоохранители задержали женщину, которая выбросила из окна своего семилетнего ребенка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Московской области Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа

Генеральная прокуратура РФ в ближайшее время начнет проверку записи журналистки Божены Рынски в Facebook, в которой она выразила радость по поводу гибели журналистов НТВ в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем Генпрокуратура проведет проверку поста Рынски в Facebook о крушении Ту-154

Количество россиян, которые сочли скандальное заявление светской львицы поводом для лишения гражданства, растет с каждым часом. Божену Рынску потребовали выгнать из страны более 75 тысяч россиян

Резкие высказывания главы военного ведомства Израиля прозвучали в связи с подготовкой во Франции конференции по миру на Ближнем Востоке. Это не ваша страна: министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области стала фигурантом уголовного дела после массовых отравлений косметическим средством «Боярышник». Замминистра Иркутской области стала новым фигурантом дела об отравлении «Боярышником»

Специалисты Института образования Высшей школы экономики и Университета Дарема сравнили уровень знаний школьников из России и Великобритании. Ученые сравнили уровень знаний российских и британских первоклассников

Российские власти добились освобождения россиянина, который был похищен украинскими спецслужбами. СК РФ освободил похищенного на Украине россиянина

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Алексей Громов
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Пальмира и Ракка: Россия и США скоординировали свои военные цели в Сирии
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