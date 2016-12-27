Тимошенко на экспорт: украинцы отреагировали на сравнение с папуасами 

Москва, 27 декабря. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Это не только вызвало возмущение жителей Украины, но и стало поводом для новых шуток про нее в Сети.

В Сети отреагировали на высказывание Тимошенко, в котором она заявила, что украинцы, как папуасы, торгуют сырьем.

«На новый Майдан бананов не хватит», — моментально отреагировали в Интернете.

«Папуасы обиделись таким сравнением!» — пошутили пользователи социальной сети.

Этого же мнения придерживались и другие жители Интернета, которые выразили мнение, что папуасы являются довольно мирным народом, а также не рвутся, сломя голову, в Евросоюз.

«Папуасы живут по своим законам, они вполне себе мирный народ, в отличии от всякой дешевой хохломы, так что не согласен», — заметил один из них.

Почему как папуасы? Надели на головы кастрюли, будьте добры соответствовать! pic.twitter.com/lhbv5wcAnP — Кракозябрик (@Valerakravchen) December 27, 2016

Тимошенко сравнила украинцев с папуасами.



Ведь только папуасы не верили в то, что она встанет инвалидного кресла, пойдёт, да ещё и побежит! pic.twitter.com/v0dFhNK7BO — Zakusilov (@denzakusilov) December 27, 2016

Критика со стороны Тимошенко обидела украинцев. После этого они предложили вместо сырья «экспортировать Тимошенко» из страны.