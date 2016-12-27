FAN-TV Лента новостей
Тимошенко на экспорт: украинцы отреагировали на сравнение с папуасами 
Общество

Тимошенко на экспорт: украинцы отреагировали на сравнение с папуасами 

Вчера 19:11
722

Тимошенко затроллили в Сети после сравнения украинцев с папуасами

Москва, 27 декабря. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Это не только вызвало возмущение жителей Украины, но и стало поводом для новых шуток про нее в Сети.

В Сети отреагировали на высказывание Тимошенко, в котором она заявила, что украинцы, как папуасы, торгуют сырьем.

«На новый Майдан бананов не хватит», — моментально отреагировали в Интернете.

«Папуасы обиделись таким сравнением!» — пошутили пользователи социальной сети.

Этого же мнения придерживались и другие жители Интернета, которые выразили мнение, что папуасы являются довольно мирным народом, а также не рвутся, сломя голову, в Евросоюз.

«Папуасы живут по своим законам, они вполне себе мирный народ, в отличии от всякой дешевой хохломы, так что не согласен», — заметил один из них.

Критика со стороны Тимошенко обидела украинцев. После этого они предложили вместо сырья «экспортировать Тимошенко» из страны.

 «И это говорит телка, заработавшая состояние на торговле природными ресурсами…» — напомнили ей в Сети.

комментарии
Катерина Тимошенская
#юлия тимошенко
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 27 декабря 2016 22.30: боевики казнили жителя Даръа, смертник ИГ атаковал КПП под Мосулом

Вчера 22:30
292

Сирия сегодня: дань памяти Доктору Лизе, Иран отказался работать с американскими «создателями» ИГИЛ

Вчера 21:02
520

Новости США: Клинтон заговорила, Трамп разбил мечты Обамы, Мосул и Ракку освободят в 2018-м

Вчера 20:21
811

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Вчера 19:46
229

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Вчера 19:30
938
Показать еще
Прямая трансляция

У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Россия потребует от Болгарии объяснений поставок оружия боевикам в Сирии

2:31

СМИ узнали, что именно героин мог убить Джорджа Майкла

2:22

Донбасс: пользователи соцсетей комментируют блокаду, объявленную бойцами АТО

2:18

Стало известно, что стало причиной срочной эвакуации башни Трампа в Нью-Йорке

1:58

Россияне ответили, что им важнее — коллектив или зарплата

1:55

Чижов объяснил, почему ЕС уклоняется от безвизового режима с Украиной

1:45

Госдума освободит продуктовую помощь от налогов

1:37

Срочная эвакуация проведена в башне Трампа в Нью-Йорке

1:30

Госдеп назвал обвинения со стороны Эрдогана в поддержке ИГИЛ «нелепыми»

1:23

«Хезболла» начала ликвидацию полевых командиров в Сирии — СМИ

1:17

Десятилетнего мальчика нашли убитым в Москве, начато расследование

1:16

Смирение Госдепа: США не возражают против российско-турецких переговоров по Сирии

1:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Россия потребует от Болгарии объяснений поставок оружия боевикам в Сирии
Читать
Закрыть