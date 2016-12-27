Бортовые самописцы Ту-154 поднимают на поверхность со дна Черного моря

Москва, 27 декабря. Участники поисковой операции начали поднимать из воды два черных ящика упавшего самолета Ту-154. Об этом сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«Проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна. Предварительно, один из бортовых самописцев уже извлечен и находится на судне», — рассказал он.

По словам источника, черные ящики подлежат расшифровке. Их поместили в защитный корпус, предотвращающий потерю данных в морской воде на протяжении 36 часов, сообщает «Интерфакс».

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