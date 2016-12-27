Стало известно, как в России появился новый вид ВИЧ

27 Декабря 2016 18:45 48

Москва, 27 октября. Российские эпидемиологи зафиксировали появление на территории Российской Федерации нового вида вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом рассказал заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Ивановского Эдуард Карамов.

Согласно предварительным данным, крайне опасный штамм ВИЧ A63 появился в результате смешения вируса А61 и штамма AG, который завезли в РФ мигранты из Средней Азии.

Как ранее сообщала Газета.Ru, ученые открыли новые факторы рестрикции, противодействующие размножению вируса иммунодефицита человека.

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