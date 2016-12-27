up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Россия

Стало известно, как в России появился новый вид ВИЧ

27 Декабря 2016 18:45
48Просмотры

Ученые нашли в России новый вид ВИЧ

Москва, 27 октября. Российские эпидемиологи зафиксировали появление на территории Российской Федерации нового вида вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом рассказал заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Ивановского Эдуард Карамов.

Согласно предварительным данным, крайне опасный штамм ВИЧ A63 появился в результате смешения вируса А61 и штамма AG, который завезли в РФ мигранты из Средней Азии.

Как ранее сообщала Газета.Ru, ученые открыли новые факторы рестрикции, противодействующие размножению вируса иммунодефицита человека.

Читайте по теме: Стало известно, сколько россиян являются носителями ВИЧ

Василий Съедин

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС