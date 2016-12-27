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Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы
Весь мир

Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Вчера 19:46
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Сирия: в освобожденных кварталах восточного Алеппо открываются школы

Пять новых школ открыты в восточных кварталах Алеппо после установления стабильности в этом регионе, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Районы восточного Алеппо после ухода боевиков постепенно привыкают к новой мирной жизни. Министерство образования Сирии открыло в Алеппо пять школ в квартале Масакин-Ханино (в старой части города) и районе Аль-Халк. Планируется, что там сядут за парты около 650 детей.

Сегодня шесть грузовиков доставили учебники, парты и другие учебные принадлежности для новых образовательных учреждений. Для многих сирийцев из восточной части Алеппо школы стали втором домом в прямом смысле этого выражения. Здесь они не только учатся, но и живут.

Источник ФАН прислал в редакцию видео, на котором запечатлен помощник директора министерства образования Самер Халлак. Чиновник раздает школьные рюкзаки детям в начале нового учебного года.

Сообщается, что в ближайшее время откроются другие школы, деятельность которых будет координироваться с международной организацией ЮНИСЕФ. В городе Манбидж, что на севере Сирии, уже заработали 192 школы, в них обучаются 65 тысяч детей. Министерство образования в сотрудничестве с Сирийским обществом Красного Полумесяца направило в город 300 тысяч учебников и самое необходимое для учебного процесса.

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Алексей Громов
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