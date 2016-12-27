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«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб
Новости Сирии

«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб

Сегодня 18:33
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«Хезболла» поддержит атаку армии САР на Идлиб

Дамаск, 27 декабря. Западные аналитики наметили три вероятных направления удара, которые после освобождения Алеппо могут нанести правительственные войска Сирии по террористам. Поддержку им окажет подкрепление «Хезболлы».

Одним из самых приоритетных направлений назван Идлиб, который после освобождения Алеппо стал новой «столицей» боевиков. Также стратегически важным направлением являются восточные окраины провинции Идлиб, которые позволят расширить контролируемый армией САР коридор на Алеппо. Крайне важным пунктом все еще остается Пальмира, вновь захваченная боевиками, она открывает дорогу на Хомс. В данное время террористов близ Пальмиры сдерживает гарнизон авиабазы Т-4. Поддержку правительственным войскам окажут силы ливанской «Хезболлы», корпус бойцов насчитывает 50 тысяч человек.

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Алексей Громов
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