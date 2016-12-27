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Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия
Украина

Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Вчера 18:41
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Олейник: Факт госпереворота на Украине доказан, нужно рассказать об этом народу

Дорогомиловский суд Москвы признал государственным переворотом события 2014 года в Киеве. Как рассказал Федеральному агентству новостей инициатор процесса экс-депутат Верховной рады Украины, кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины (КСУ) Владимир Олейник, решение суда — первый шаг, который позволит перевести это дело на более высокий уровень.

Процесс был инициирован на основании Декларации о защите прав и свобод человека, имплементированной как на Украине, так и в России.

Олейник: Факт госпереворота на Украине доказан, нужно рассказать об этом народу

Напомним, что последнее заседание состоялось 23 декабря. На нем были заслушаны мнения экспертов, которые осматривали видеодоказательства. Ранее показания по делу дали экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов и комендант Антимайдана Александр Зинченко, экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко и экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка.

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«Нужно обязательно донести это решение до украинского общества — оно же не знало, что события в феврале 2014 года происходили путем госпереворота. Европейцы и нынешняя власть убеждали людей, что все под контролем, все по закону. А по факту: отстранили Януковича, поменяли конституцию, разогнали судей. А решение суда на основании показаний, на основании письменных доказательств, видеоматериалов дало ответ — это был государственный переворот, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Прозвучавшая на Украине реакция была вполне ожидаема. Глава СНБО Александр Турчинов в комментарии и вовсе заявил, что «иск о госперевороте в Украине профессиональнее рассмотрят в психбольнице». Дорогомиловский суд просто помог нам продолжить попытки признать сей факт в украинских судах, в европейских судах. Поэтому буду обращаться и в ЕСПЧ, и в Венецианскую комиссию, и в Конституционный суд Украины и будем подключать украинцев — это общее дело, не персонально Олейника».

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Как известно, субъектом обращения в Венецианскую комиссию может быть президент Украины или верховный совет. Всем понятно, что нынешний глава страны Петр Порошенко не станет никуда обращаться.

Олейник: Факт госпереворота на Украине доказан, нужно рассказать об этом народу

«Мы изучили устав Венецианской комиссии — субъектом обращения может быть ОБСЕ. ОБСЕ сегодня занимается мониторингом ситуации в ЛНР и ДНР. Хотелось бы, чтобы граждане обратились к миссии и потребовали защиты своих интересов, чтобы представители ОБСЕ обратились в комиссию с целью проверить конституционные изменения в феврале 2014 года. Ведь сама комиссия мониторит конституцию с 1996 года по сегодняшний день, но почему-то пропустила февраль 2014 года», — говорит Олейник.

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Украинский журналист и политолог Юрий Кот в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что, помимо уже перечисленных организаций, можно подать обращение в другие инстанции.

«Во-первых, нужно отметить, что решение суда лежит в разных плоскостях. Прежде всего, это плоскость «правда-ложь». Давайте будем называть вещи своими именами. Это был госпереворот, и он был таковым признан. Те люди, которые принимали в нем участие, — не герои революции, а преступники. И только так отныне к ним нужно относиться, причем в законном поле, — это явление закреплено признанием факта госпереворота. Безусловно, это только первый видимый шаг, который был сделан. До этого многие месяцы велась кропотливая работа. Следующим этапом станет обращение в международные инстанции, прежде всего в Венецианскую комиссию. Именно она передала Украине рекомендации принять поправки в конституцию. Надеемся получить от Веницианской комиссии резолюцию, — говорит собеседник. 

— Также есть Совет Безопасности ООН, в который может обратиться любой гражданин Украины. Напомню, что жители ЛНР и ДНР также являются гражданами Украины. Разумеется, если обратятся два человека, — этого будет мало, а если десятки и сотни тысяч, то Совбез ООН не имеет права не отреагировать на такое серьезное глобальное изменение в мире. Помимо всего этого есть и международная политика. С признанием юридического факта государственного переворота оппозиционные силы всех стран мира (особенно тех, кто поддерживал революцию «достоинства») могут спросить у своих скакавших на Майдане лидеров: «А кого вы поддержали, это же преступники? А если они преступники, то почему вы их поддержали? Может, вы с ними заодно?» Это достаточно серьезный повод для мировой дискуссии. Украинцы должны знать, что в феврале 2014 года у всех граждан страны отобрали конституционное право избирать свою власть по закону».

комментарии
Алиса Яковлева
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