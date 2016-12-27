Олейник: Суд признал факт госпереворота на Украине — на очереди ЕСПЧ и Венецианская комиссия

Дорогомиловский суд Москвы признал государственным переворотом события 2014 года в Киеве. Как рассказал Федеральному агентству новостей инициатор процесса экс-депутат Верховной рады Украины, кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины (КСУ) Владимир Олейник, решение суда — первый шаг, который позволит перевести это дело на более высокий уровень.

Процесс был инициирован на основании Декларации о защите прав и свобод человека, имплементированной как на Украине, так и в России.

Напомним, что последнее заседание состоялось 23 декабря. На нем были заслушаны мнения экспертов, которые осматривали видеодоказательства. Ранее показания по делу дали экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов и комендант Антимайдана Александр Зинченко, экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко и экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка.

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«Нужно обязательно донести это решение до украинского общества — оно же не знало, что события в феврале 2014 года происходили путем госпереворота. Европейцы и нынешняя власть убеждали людей, что все под контролем, все по закону. А по факту: отстранили Януковича, поменяли конституцию, разогнали судей. А решение суда на основании показаний, на основании письменных доказательств, видеоматериалов дало ответ — это был государственный переворот, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Прозвучавшая на Украине реакция была вполне ожидаема. Глава СНБО Александр Турчинов в комментарии и вовсе заявил, что «иск о госперевороте в Украине профессиональнее рассмотрят в психбольнице». Дорогомиловский суд просто помог нам продолжить попытки признать сей факт в украинских судах, в европейских судах. Поэтому буду обращаться и в ЕСПЧ, и в Венецианскую комиссию, и в Конституционный суд Украины и будем подключать украинцев — это общее дело, не персонально Олейника».

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Как известно, субъектом обращения в Венецианскую комиссию может быть президент Украины или верховный совет. Всем понятно, что нынешний глава страны Петр Порошенко не станет никуда обращаться.

«Мы изучили устав Венецианской комиссии — субъектом обращения может быть ОБСЕ. ОБСЕ сегодня занимается мониторингом ситуации в ЛНР и ДНР. Хотелось бы, чтобы граждане обратились к миссии и потребовали защиты своих интересов, чтобы представители ОБСЕ обратились в комиссию с целью проверить конституционные изменения в феврале 2014 года. Ведь сама комиссия мониторит конституцию с 1996 года по сегодняшний день, но почему-то пропустила февраль 2014 года», — говорит Олейник.

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Украинский журналист и политолог Юрий Кот в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что, помимо уже перечисленных организаций, можно подать обращение в другие инстанции.

«Во-первых, нужно отметить, что решение суда лежит в разных плоскостях. Прежде всего, это плоскость «правда-ложь». Давайте будем называть вещи своими именами. Это был госпереворот, и он был таковым признан. Те люди, которые принимали в нем участие, — не герои революции, а преступники. И только так отныне к ним нужно относиться, причем в законном поле, — это явление закреплено признанием факта госпереворота. Безусловно, это только первый видимый шаг, который был сделан. До этого многие месяцы велась кропотливая работа. Следующим этапом станет обращение в международные инстанции, прежде всего в Венецианскую комиссию. Именно она передала Украине рекомендации принять поправки в конституцию. Надеемся получить от Веницианской комиссии резолюцию, — говорит собеседник.

— Также есть Совет Безопасности ООН, в который может обратиться любой гражданин Украины. Напомню, что жители ЛНР и ДНР также являются гражданами Украины. Разумеется, если обратятся два человека, — этого будет мало, а если десятки и сотни тысяч, то Совбез ООН не имеет права не отреагировать на такое серьезное глобальное изменение в мире. Помимо всего этого есть и международная политика. С признанием юридического факта государственного переворота оппозиционные силы всех стран мира (особенно тех, кто поддерживал революцию «достоинства») могут спросить у своих скакавших на Майдане лидеров: «А кого вы поддержали, это же преступники? А если они преступники, то почему вы их поддержали? Может, вы с ними заодно?» Это достаточно серьезный повод для мировой дискуссии. Украинцы должны знать, что в феврале 2014 года у всех граждан страны отобрали конституционное право избирать свою власть по закону».