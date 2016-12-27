СМИ узнали страшную тайну после смерти Джорджа Майкла

Лондон, 27 декабря. Последний год британский музыкант Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости, сообщили источники, которые знали артиста.

Источники из окружения скончавшегося певца обратили внимание, что его неоднократно госпитализировали в больницу из-за передозировки наркотиков.

«Он употреблял героин, — цитируют зарубежные СМИ своего информатора. — Думаю, удивительно, что он продержался так долго».

По мнению специалистов, остановка сердца — причина смерти, которую озвучил менеджер певца — часто случается у тех, кто употребляет героин.

Ранее бойфренд Джорджа Майкла, скончавшегося на 54-м году жизни, впервые прокомментировал смерть легендарного певца.