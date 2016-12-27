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Путин передал «Уралвагонзавод» Ростеху ради объединения бронетанковых активов
Россия

Путин передал «Уралвагонзавод» Ростеху ради объединения бронетанковых активов

Сегодня 18:20
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Путин передал «Уралвагонзавод» Ростеху ради объединения бронетанковых активов

Екатеринбург, 27 декабря. Передача активов «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех» связана с созданием с созданием крупного бронетанкового холдинга, полагает заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич.

«Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития УВЗ», — заявил он в комментариях РИА Новости. При этом Жарич напомнил, что создание мощного диверсифицированного холдинга упоминалось в стратегии до 2025 года, принятой недавно советом директоров.

Планы по созданию «единого бронетанкового холдинга» подтвердил ранее в своем Twitter и  вице-премьер Дмитрий Рогозин. Политик также особо подчеркнул, «Ростех» «поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства».

Напомним, 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». 

комментарии
Ярослава Замысловатова
#владимир путин
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Американский политик извинился за кощунственный комментарий о крушении Ту-154
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