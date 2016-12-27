Популярная модель iPhone может исчезнуть в 2017 году

Москва, 27 декабря. В наступающем году могут быть приостановлены продажи популярного смартфона iPhone SE. Об этом сообщил аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

По прогнозам эксперта, в 2017 году компания Apple планирует выпустить три версии iPhone с дисплеями диагональю в 4,7, 5,2 и 5,5 дюйма. Мобильное устройство с диагональю 4,7 дюйма должно стать адекватной заменой линейки iPhone SE.

Ранее со ссылкой на инсайдеров сообщалось, что Apple планирует выпустить новую 5-дюймовую модель iPhone, которая будет оснащена двумя вертикально ориентированными камерами. Также ожидается, что новые гаджеты получат алюминиевый корпус.

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