МВД опровергло задержание замглавы подмосковной полиции по подозрению в убийстве

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения СМИ о задержании бывшего заместителя начальника ГУВД по Московской области по подозрению в убийстве.

Она пояснила, что ранее некоторые СМИ распространили информацию о задержании бывшего замглавы ГУВД по Московской области Андрея Волкова по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана, однако данная информация не соответствует действительности.

«Одновременно сообщаем, что сегодня полицейскими по подозрению в совершении убийства в ходе распития спиртных напитков задержан ранее судимый 56-летний Андрей Волков», — сказала Волк.

Она добавила, что задержанный проходил службу в должности милиционера отдела вневедомственной охраны при УВД по Сергиево-Посадскому району, однако был уволен из органов еще в 2005 году.