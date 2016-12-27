Подготовленные в Косово боевики ИГИЛ возвращаются из Сирии воевать в Европу

Рим, 27 декабря. Итальянское издание опубликовало статью, в которой описывает предстоящую войну с террористами на территории Европейских государств.

Боевики возвращаются десятками, отмечают итальянские журналисты, они едут из Сирии и Ирака. После сокрушительного поражения в Алеппо, боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) массово едут покорять новый стратегический плацдарм. Всем известно, сообщает издание, что албанские экстремисты участвовали в уничтожении сербского населения. Косово, якобы «освобожденное от сербской оккупации», сейчас стало европейской Колумбией, столицей торговли органами, наркотиками и оружием. При этом там располагается американская военная база. Один из лидеров косовского отделения ИГИЛ уже вернулся на родину, он успел подготовить отряд из трех с половиной тысяч джихадистов, сообщают итальянские журналисты.