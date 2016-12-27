Легков и Вылегжанин пропустят «Тур де Ски» из-за дисквалификации

Москва, 27 декабря. Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях. Об этом журналистам во вторник рассказал старший тренер дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подозревает вышеуказанных спортсменов в употреблении допинга, поэтому они пропустят многодневную лыжную гонку Tour de Ski.

Ранее Газета.Ru сообщала о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) определится с местом проведения восьмого этапа Кубка мира в январе 2017 года.

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