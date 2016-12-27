ДНР: миссия ОБСЕ попала под обстрел силовиков в Донбассе

Донецк, 27 декабря. Представители ОБСЕ попали по обстрел киевских силовиков в ДНР. Огонь из минометов ВСУ открыли сегодня по двум селам на юге республики и одному — в Ясиноватском районе, сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

Обстрелы, по его данным, начались около 15.00. Под минометным огнем оказались села Красный Партизан, Сергеевка и Октябрь. При этом источник особо подчеркнул, что в селе Октябрь в момент обстрела находились представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Информацию об этом представители СММ пока не комментируют.