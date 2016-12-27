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Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков
Новости Сирии

Сирия новости 27 декабря 2016 19.30: Турция нанесла урон ИГ в ходе боев в Алеппо, САА освобождает Хомс от боевиков

Вчера 19:30
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Армия Турции и террористы ИГ ведут бои на северо-востоке Алеппо

Сирия, 27 декабря. По данным командования, армия Турции уничтожила более 10 боевиков ИГ* на северо-востоке провинции Алеппо. Сирийские войска провели массированную атаку позиций боевиков в окрестностях Хомса. Столкновения между отрядами SDF** и ИГ на северо-западе от Ракки значительно ожесточились, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обстреляли опорные пункты боевиков повстанческих формирований в районе населенного пункта Айн Аль-Фиджа, находящегося в пригороде Дамаска. Сообщается, что в ходе обстрела было уничтожено несколько повстанцев. Кроме того, разрушена значительная часть укреплений и ликвидированы транспортные средства боевиков.

Провинция Латакия

Подразделения правительственной армии возобновили наступления на позиции боевиков оппозиционных группировок в северной части провинции Латакия. Сирийская артиллерия обстреливает укрепленные районы повстанцев недалеко от населенного пункта Кабани. Ликвидирована группа боевиков, многие получили ранения.

Провинция Тартус

В городе Тартус усилены меры безопасности, школы закрылись раньше времени. Согласно распространившимся в соцсетях и на порталах, близких к боевикам различных террористических формирований, сообщениям, в городе планируется серия терактов.

Провинция Алеппо

Согласно данным командования турецкой армии, в ходе последних наступлений на опорные пункты террористов ИГ в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо в рамках широкомасштабной операции «Щит Евфрата» было ликвидировано не менее 13 боевиков.

На северо-востоке провинции Алеппо продолжаются ожесточенные бои между армией Турции и ИГ

Как сообщает новостное агентство SANA, военнослужащие правительственных войск отразили массированное наступление отрядов ИГ, дислоцирующихся в населенном пункте Расм Аль-Кама,  на свои позиции недалеко от летного училища на окраине поселения Насралла. Подразделения САА отбросили террористов назад, нанеся им урон в технике и живой силе: уничтожены три автомашины с крупнокалиберными пулеметами и как минимум семь боевиков.

Сирийский Красный полумесяц, Управление образования Алеппо и UNICEF совместными усилиями организовали гуманитарный конвой в город Манбидж, расположенный в северной части провинции Алеппо. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видеозапись, на которой запечатлен отъезд колонны грузовиков, в которых находятся учебники на арабском языке для проживающих в городе сирийцев. Дело в том, что после того, как арабо-курдские группировки, входящие в состав Сирийских демократических сил (SDF), отбили Манбидж у боевиков ИГ, курды попытались запретить преподавание на арабском языке в местных школах. Однако жители города выступили против навязывания курдского образования и обратились за помощью в Дамаск.

Провинция Хомс

Сирийские войска провели атаку укрепленных районов боевиков террористических формирований вблизи населенного пункта Аль-Ваер, расположенного в окрестностях города Хомс. Военнослужащие САА наносили удары по террористам из крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок «Шилка». Сообщается, что в ходе обстрела было ликвидировано множество единиц военной техники боевиков. Информация о численных потерях среди террористов пока выясняется.

Провинция Даръа

Ожесточенные столкновения между подразделениями сирийской армии и отрядами террористов вспыхнули на востоке провинции Даръа. Правительственные силы атакуют позиции боевиков вблизи населенного пункта Аль-Нуайма под прикрытием артиллерии и минометов. Кроме того, в скором времени начнется операция против террористов в районе города Махаджа ближе к северо-востоку.

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции провели бомбардировку опорных пунктов террористов ИГ в городе Ракка. По данным командования западной коалиции, в ходе воздушной операции боевики понесли серьезные численные потери. Кроме того, был частично разрушен оружейный склад и уничтожена колонна из трех автомобилей террористов.

Отрядам Сирийских демократических сил (SDF) в ходе боев с террористами ИГ удалось отбить населенный пункт Джабар, находящийся на северо-западе от города Ракка. Однако ожесточенные столкновения в окрестностях поселения по-прежнему продолжаются. В регионе ведутся взаимные массированные обстрелы из арторудий и ракетных установок. Обе стороны несут потери в живой силе.

Провинция Хасака

В лагерь Аль-Хол, расположенный в восточной части города Хасака, прибыли более 500 беженцев из иракского города Мосул, оккупированного террористами ИГИЛ. Предполагается, что в ближайшее время приток беженцев продолжит только возрастать.

В лагерь в Хасаке прибыли около 500 беженцев из Мосула

Ирак

Информационный ресурс «Аль-Амак», близкий к ИГ, сообщил о том, что в ходе нескольких авиаударов, нанесенных самолетами ВВС международной коалиции по Мосулу, был полностью разрушен последний мост, соединяющий восточную и западную части города. Данная информация в настоящий момент проверяется.

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