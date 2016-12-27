Проверка на лояльность провалена: чем потеря отношений с Израилем аукнется для Украины

Израиль собирается временно ограничить свои дипломатические отношения со странами, поддержавшими в Совбезе ООН резолюцию, осуждающую еврейские поселения на палестинской территории. «Мы будем временно ограничивать нашу работу здесь с посольствами стран, которые проголосовали против Израиля, и мы собираемся ограничить визиты представителей высокого уровня в Израиль и из Израиля в эти страны», — заявляет официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон в связи с этим.

Конечно, попытки ограничить поселенческую деятельность Израиля на территории, где проживают палестинцы, предпринимались и раньше. Что было необычным в прошлую пятницу, когда в СБ ООН состоялось голосование за резолюция по данному вопросу, так это то, что США не воспользовались своим правом вето. Ведь традиционно США блокируют любую резолюцию Совбеза, которую они расценивают как антиизраильскую.

Как недавние события в ООН отразятся на российско-израильских и на американо-израильских отношениях? Каким будет влияние этой резолюции и этого голосования на международную политику? В этих вопросах Федеральному агентству новостей помог разобраться политолог Александр Асафов.

Последняя резолюция Совбеза ООН, считает эксперт, не нарушит международный статус-кво. Ничего существенного от нее в мире, и в Палестине в частности, не изменится. «Понятно, что какие-то объекты и субъекты международного права просто должны были сгенерировать очередной информационный повод, ибо одной Россией сыт не будешь, а в США — по крайней мере, до инаугурации Трампа — ничего интересного пока не предвидится. Миру просто нужны были еще какие-то новости, за исключением противостояния «Евроатлантического блока» и Москвы. Израиль же, понятно, традиционно осуждается в мировом сообществе за его антипалестинскую политику. Тут тоже ничего нового нет. Тем не менее до сих пор Израилю всегда удавалось сохранить партнерские и даже дружеские отношения с большинством крупных игроков на международной арене, несмотря на все подобные заявления. Будет так и в этот раз», — приводит свою точку зрения Александр Асафов.

Россия проголосовала за эту резолюцию, как и многие другие участники Совбеза. США, вопреки своей обычной практике, не наложили на нее вето. Тем не менее для обеих этих стран данное голосование вряд ли чем-то аукнется. «Может быть, у Советского Союза отношения с Израилем и были сложными. Может быть, они сложные и у России, как у правопреемницы СССР. Тем не менее не следует забывать — несмотря ни на что CCCP был одним из создателей Государства Израиль», — продолжает политолог.

С другой стороны, для одной страны, для одного конкретного непостоянного члена Совета безопасности, все это может иметь самые серьезные последствия. Речь идет, конечно же, об Украине. Она тоже проголосовала «против Израиля».

«Это была определенная проверка на лояльность для слабого и начинающего режима. Последствия для Украины будут колоссальными. Надежда для нее обрести еще один источник международной финансовой поддержки — рухнули (пример тому — отмена визита премьер-министра Гройсмана в Израиль — прим. ФАН). Украинцы показали себя не с лучшей стороны: на серьезном заседании в ООН они повели себя как в Верховной раде, только разве что лица никому не набили», — поясняет Асафов.

Украина проголосовала за палестинскую резолюцию не из каких-то принципиальных соображений, а по указке своего собственного олигархата. Все же не секрет, что многие из украинских олигархов еврейской национальности — к примеру, Игорь Коломойский — весьма в тяжелых отношениях с Государством Израиль. Многие из них являются персонами нон грата в этой стране.

«Я думаю, что они и «рекомендовали» своим знакомым из дипломатического ведомства «наказать» таким образом Израиль за недостаточную нелояльность к новому фашистскому режиму на Украине. Те выполнили эту дружескую просьбу-указание. Но этим своим решением украинская власть окончательно исключила себя из мирового геополитического процесса и утеряла в нем статус самостоятельного игрока», — подводит итог Асафов.