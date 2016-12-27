Иран может предоставить ВКС РФ базу «Хамадан»

Тегеран, 27 декабря. Власти Ирана рассмотрят вопрос о предоставлении Воздушно-космическим силам России возможности полетов с авиабазы в Хамадане, если будет получена соответствующая просьба от Москвы. Об этом сообщил глава Минобороны Ирана Хусейн Дехган.

Министр в интервью телеканалу RT уточнил, что переговоры между Москвой и Тегераном касательно иранской авиабазы пока не ведутся. По его словам, власти Ирана предоставляли российской авиации определенные льготы, однако говорить о том, что авиабаза отдавалась в распоряжение России, абсолютно неверно.

«В любой момент, когда мы почувствуем необходимость, и если Россия обратится с просьбой снова предоставить ей эти льготы, то мы рассмотрим это, учитывая текущие обстоятельства, и примем решение по этому поводу. Мы не подписывали с Россией никакого соглашения, позволяющего использовать наши базы в любое время», — сказал министр.

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