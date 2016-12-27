Катер «Спасатель Кононенко» пополнил состав Северного флота

Североморск, 27 декабря. Модульный многофункциональный катер «Спасатель Кононенко» сегодня вошел в состав Северного флота.

Катеру присвоено имя участника Великой Отечественной войны Юрия Кононенко, который возглавлял аварийно-спасательную службу Северного флота. Катер данного проекта предназначен для выполнения аварийно-спасательных операций, поисковых работ, также катер может обеспечивать спуски водолазов на глубину до 45 метров. Катер оборудован противопожарным оборудованием и гидравлическим краном, способным поднимать груз до пяти тонн. Модульный катер полностью собирается на месте своей дислокации, куда отдельно доставляются его модули.