Соколов рассказал, как пройдет расшифровка черного ящика Ту-154

Москва, 27 декабря. Специалисты приступят к расшифровке данных бортового самописца разбившегося борта Минобороны Ту-154 сегодня, заявил глава Минтранспорта РФ Максим Соколов.

«Поднят один из накопителей информации — это параметрический накопитель, который сегодня доставлен в Москву в научно-исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны. Специалисты буквально сегодня начнут расшифровку его записей», — сообщил Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

Самолет Ту-154 25 декабря потерпел катастрофу над Черным морем. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них были военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, чтобы которые поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ. Кроме того, в самолете был и начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, напоминает Ura.ru.