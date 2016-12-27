Глава Минтранса РФ объяснил, почему не сможет запретить эксплуатацию Ту-154

Москва, 27 декабря. Минтранс РФ не может запретить эксплуатацию Ту-154, так как эти самолеты не используются в гражданской авиации, заявил глава ведомства Максим Соколов.

«По линии тех самолетов, которые эксплуатируются в гражданской авиации, а это самолеты типа ТУ-154М, говорить об этом (о запрете. — Прим. ФАН) нецелесообразно», — констатировал он.

По словам Соколова, решение о приостановке полетов Ту-154 будет принимать министерство обороны, в чьем ведении находился разбившийся над Черным морем самолет.

«Данный борт относился не к самолетам гражданской авиации, поэтому решение по нему должно принимать соответствующее ведомство», — пояснил он.

Соколов добавил, что Ту-154Б-2 не используются в гражданской авиации из-за шумовых характеристик и расхода топлива.

Ранее Соколов рассказал, как пройдет расшифровка черного ящика Ту-154.