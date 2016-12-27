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Собчак назвала Рынску старухой Шапокляк‍
Общество

Собчак назвала Рынску старухой Шапокляк‍

Сегодня 17:36
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Собчак назвала Рынску старухой Шапокляк‍

Москва, 27 декабря. Известная российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала реакцию Божены Рынски на крушение пассажирского самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море.

Собчак опубликовала в журнале «Сноб» статью под названием «Искусство промолчать», в которой прокомментировала скандальное высказывание Божены Рынски о жертвах крушения Ту-154. По мнению Собчак, действия Рынски напоминают поведение «не вполне здорового» человека. При этом Собчак отметила, что и сама вела себя аналогичным образом в двадцать лет.

«По каким-то причинам уважаемая Божена из этого возраста так и не вышла, и ничто не доставляет ей большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк. Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает», — пишет Собчак.

Стоит напомнить, что после крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море скандальная журналистка Божена Рынска написала на своей странице в Facebook циничный комментарий о погибших журналистах НТВ. Однако пользователи осудили комментарий Рынски, назвав ее «мерзостью во плоти».

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Кирилл Иванов
#ксения собчак
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Тела двух жертв крушения Ту-154 визуально опознать невозможно
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