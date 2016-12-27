Летчики ВКС РФ на российской базе в Армении сдают экзамены на квалификацию

Эребуни, 27 декабря. Молодые летчики армейской и оперативно-тактической авиации приступили к сдаче экзаменов на повышение классной квалификации в горных условиях.

Пилоты истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-24П и Ми-8АМТШ прошли предварительную подготовку на равнинной местности, сейчас им предстоит сдать теоретические испытания и отработать технику полетов в высокогорной местности при ограниченной взлетной площадке. После этого они смогут сдать нормативы на получение категории «летчик 3 класса». Также пилоты отработают воздушные бои и поражение наземных целей. Для подтверждения второго и первого летного класса экипажи должны продемонстрировать фигуры высшего пилотажа.