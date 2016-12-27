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Сирийское правительство и UNICEF привезли в Манбидж учебники, чтобы поддержать арабов
Новости Сирии

Сирийское правительство и UNICEF привезли в Манбидж учебники, чтобы поддержать арабов

Сегодня 17:25
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Сирийское правительство и UNICEF привезли в Манбидж учебники, чтобы поддержать арабов

Алеппо, 27 декабря. Сирийский Красный полумесяц, UNICEF и Управления образования Алеппо организовали гуманитарный конвой в город Манбидж на севере провинции Алеппо, сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник также прислал в редакцию видео, на котором запечатлен отъезд колонны грузовиков, в которых находятся учебные пособия на арабском языке для проживающих в Манбидже сирийцев. 

Дело в том, что после того, как арабо-курдские формирования, входящих в вооружённую коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), отбили Манбидж у ИГИЛ (запрещено в РФ), курды попытались запретить преподавание на арабском языке в местных школах.

Местные жители выступили против навязывания курдского образования и обратились за помощью в Дамаск. Правительство Сирии подготовило конвой, который уже сегодня доставит необходимые учебники во все школы города.

Впрочем, возможно Манбидж ждут новые испытания. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что следующей целью после сирийского Аль-Баба в рамках операции «Щит Евфрата» будет Манбидж. Это произойдет, если курды не прислушаются к турецкому правительству и не покинут данную территорию, с которой, по мнению турецких властей, они совершают атаки на южные регионы Турции.

Сирийское правительство и UNICEF привезли в Манбидж учебники, чтобы поддержать арабов

Заметим, что курдов и СДС в этом регионе поддерживает западная коалиция во главе с США.

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Алексей Громов
#алеппо
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