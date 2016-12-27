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Правительство РФ прояснило ситуацию с рецептами на йод, зеленку и валокордин
Политика

Правительство РФ прояснило ситуацию с рецептами на йод, зеленку и валокордин

Вчера 17:25
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Правительство РФ прояснило ситуацию с рецептами на йод, зеленку и валокордин

Москва, 27 декабря. Правительство России не планирует ограничивать продажу валокордина, йода и зеленки отпуском по рецепту. Такое заявление во вторник сделал вице-премьер России Александр Хлопонин.

«Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует», — отметил он.

Зампред правительства подчеркнул, что йод и зеленка выпускаются в небольших упаковках и соответствующим образом окрашены, чтобы любой понял, что эта жидкость не предназначена для питья.

Ранее сообщалось, что йод, зеленку и валокордин в России в 2017 году могут начать отпускать только по рецепту. Это связано с недавней трагедией в Иркутске, где свыше 70 человек погибли, отравившись настойкой «Боярышника».

комментарии
Геннадий Плющев
#александр хлопонин
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Актриса Карла Ортис обвинила западные СМИ фейковых репортажах из Сирии
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