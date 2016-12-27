Захарова обвинила Киев в потакании экстремистскому зверью

Москва, 27 декабря. Реакция украинских политиков на катастрофу Ту-154 является юродством, не поддающимся никакому объяснению. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинские официальные лица и общественные деятели не могут достичь единства по другим вопросам, однако консолидируются, когда что-то трагическое происходит в России, проявляя остроту юмора, художественные таланты и гражданскую позицию.

«Это очень опасная тенденция — постоянно идти на поводу экстремистского зверя, подкармливая его вот такой вот мотивацией», — заявила Захарова.

Читайте также: Захарова — Бирюкову: Радуются крушению Ту-154 только радикалы и националисты