Медведев рассказал о росте задолженности Северного Кавказа за электроэнергию

Москва, 27 декабря. Общая задолженность за электричество в Северо-Кавказском федеральном округе выросла сразу на 25%. Об этом во вторник рассказал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Согласно предварительным данным, речь идет о 25 миллиардах рублей (41% от общероссийской задолженности на оптовом рынке). Как отметил премьер-министр, в ряде регионов СКФО тарифы на электричество необоснованно занижены.

Напомним, ранее стало известно о том, что Государственная дума России может рассмотреть законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности.

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