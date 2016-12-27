Украина станет квазиколонией ЕС: Безпалько — о перспективах Киева после Майдана

Прошло три года с тех пор, как на Майдане Независимости в Киеве начали звучать первые тревожные звоночки надвигающихся событий. С тех пор положение граждан Украины становится все более тяжелым. Страна погружена в политический, экономический и духовный кризис.

О причинах Евромайдана, настоящем и будущем Украины и путях выхода из кризиса корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с заместителем директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько.

Ситуация будет ухудшаться

— Богдан Анатольевич, как бы вы могли охарактеризовать ситуацию с правами человека на Украине?

— Ситуация плачевная. Мы видим, что даже те телеканалы, которые ранее считались принадлежащими власти, теперь подвергаются с ее стороны давлению, а то и откровенному физическому уничтожению имущества, как это было с телеканалом «Интер». Андрей Кочетков, владелец телеканала «112», который и получил путевку в жизнь благодаря освещению Евромайдана, вынужден был уехать в Евросоюз и оттуда заявил, что на него оказывалось давление с целью продать канал или изменить позицию.

Мы видим, помимо этого, что такие преступления, как убийство Олеся Бузины или зверства батальона «Торнадо», остались практически безнаказанными. Все это говорит о том, что ситуация там не улучшается, а будет ухудшаться, тем более что сейчас идут в политику люди, которые в качестве политической идеологии рассматривают нацизм украинской версии. Это «Национальный корпус» Андрея Белецкого.

— Скажите, Россия может предпринять какие-то шаги для улучшения ситуации на Украине?

— Теоретически, может. Например, поддерживать правозащитные организации, которые заинтересованы в улучшении ситуации на Украине с верховенством права, с борьбой с ксенофобией, радикализмом, ненавистью. Но непосредственных рычагов влияния на украинское общество в России нет. Россия не владеет какими-либо СМИ, широко представленными на Украине. А там медийное и политическое пространство зачищено.

Поэтому донести информацию до граждан Украины очень сложно. Украинцы получают данные из других источников, зачастую чрезвычайно искаженные, не соответствующие реальному положению дел. Эта информация еще больше разжигает у них ненависть как к русским, так и к другим народам, которые считаются в рамках украинского национализма врагами страны.

Сам украинский национализм вырос на ксенофобии и радикализме. Если почитать Николая Михновского и его манифест «Самостійна Україна», там откровенно декларируется, что врагами Украины и украинцев являются поляки, венгры, евреи, русские, что эти народы должны быть изгнаны или ограничены в действиях, а то и откровенно уничтожены. Думаю, сейчас ничего не изменилось.

Папуасы из Киева

— Каковы, по вашему мнению, были предпосылки государственного переворота на Украине 2013–2014 годов?

— Их было много. Украина все 23 года своей независимости развивалась как государство националистическое. Просто в 1990-е годы главным для населения были экономические проблемы, а с началом нового века его все больше стали интересовать предпосылки политические.

Главной предпосылкой Евромайдана были события 2004–2005 годов, когда произошел третий, не предусмотренный Конституцией Украины тур выборов в результате Майдана, к власти пришел Виктор Ющенко. Вот тогда право на Украине, ее конституция перестали что-то значить в стране, они дали трещину и привели к тому, что в 2013–2014 годах был осуществлен по сути военный переворот. Сейчас действующего президента поддерживает меньший процент граждан, чем Виктора Януковича во время Евромайдана.

Основными причинами Евромайдана явились 25-летняя индоктринация населения Украины, воспитание его в националистическом духе и определенный культ карго. Этот культ рассматривал возможность вступления Украины в ЕС в облегченном варианте ассоциации, что ложно навязывалось гражданам Украины как эпоха благополучия. Мол, мы подпишем ассоциацию и будем жить, как в Европе. Безвизовый режим, свобода перемещения, у нас сразу исчезнет коррупция, к нам придут мудрые чиновники, которые сменят наших взяточников, у нас построят хорошие дороги. Все будет, как в Европе!

Естественно, все это подвигало людей на выступления против власти Януковича, хотя, думаю, они сейчас жалеют об этом. Индекс благосостояния граждан Украины упал во много раз.

Горькая прививка

— Что, по вашему мнению, ждет Украину в будущем?

— В настоящее время государство деградирует во всех отраслях, начиная от права и заканчивая промышленностью. Украину ждет резкое сокращение населения,его отток в том числе и в РФ. Ее ждет полная смена экономического уклада. Это страна, которая из высокоразвитой промышленной державы, способной производить космические ракеты, трансформируется в аграрную страну, в провинцию, в окраину ЕС, наподобие Румынии или Болгарии.

Я думаю, возможно, произойдет дефрагментация Украины и частичная инкорпорация некоторых фрагментов, например, Западной Украины. Инкорпорировать страну с населением в 40 миллионов сложно, а инкорпорировать несколько областей Украины ЕС сможет. Фактически Украина превращается в квазиколонию ЕС. И ее будут использовать, как колонию.

— Возможно ли повторение переворота по украинскому сценарию в других странах СНГ?

— Такие перевороты были и до Украины, сейчас предпринимаются попытки их осуществления в Казахстане. Ситуация в Средней Азии сильно отличается от Украины, но могу сказать одно: несомненно, события на Украине и последовавшие за этим упадок экономики, гражданская война, потеря территорий сыграли роль очень хорошей прививки для многих стран, в частности на постсоветском пространстве. Многие люди категорически не выйдут на Майдан в своей стране, потому что они следили за тем, что происходило на Украине. Все обещания Майдана показали свою несостоятельность. Вместо благополучия граждане Украины получили полный упадок.

Сейчас должны произойти какие-то очень неординарные события для того, чтобы произошел Майдан в какой-то из стран постсоветского пространства. Конечно, нельзя исключать того, что ряд внешнеполитических игроков заинтересованы в смене политических лидеров и режимов и будут вкладывать деньги. Это требует очень больших вложений и отсутствия сопротивления со стороны тех стран, в которых они хотят провести цветные революции. Виктория Нуланд признавалась, что на украинскую революцию было потрачено 5 миллиардов долларов. Посмотрим, найдется ли у них еще энное количество миллиардов…