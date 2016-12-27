У здания ансамбля Александрова исполнили «Адажио» погибшего Валерия Халилова. ФАН-ТВ

Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени Александрова. Возле груды цветов, лежащих под открытым небом, ансамбль полиции города Москвы исполнил «Адажио», которое написал Валерий Халилов – руководитель «александровцев», погибший в недавней авиакатастрофе с самолетом Ту-154. На месте находится корреспондент ФАН-ТВ.

В понедельник, 26 декабря, вся Россия отмечала День траура по жертвам крушения самолета Ту-154, который утром в воскресенье, 25 декабря, вылетел из аэропорта Адлера и уже через несколько километров упал в Черное море. На борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство пассажиров – это артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также представители нескольких крупных российских телеканалов. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военных, служащих ВКС России, с наступающим Новым Годом. Все, кто находились в самолете, погибли.

К зданию ансамбля Александрова, расположенного в Москве на Земледельческом переулке, 20, все эти дни приезжают высокопоставленные люди. Среди них – мэр Москвы, представители Правительства Москвы, руководитель городского Департамента культуры Александр Кибовский, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России Виктор Елисеев, главный хормейстер Третьяковской галереи, руководитель Московского Синодального хора Алексей Пузаков и другие. Приезжали сюда и генералы, и руководители крупных компаний – все с большими букетами. К зданию ансамбля Александрова непрерывно идут люди всех возрастов, много молодежи. Они приходят группами, парами, с друзьями и поодиночке. Многие не скрывают слез, молча стоя напротив здания, под памятником основателю ансамбля Александру Александрову. Люди смотрят на заваленные цветами школьные парты, которые специально выставлены у входа. Там же стоят венки от творческих коллективов и знаменитых русских артистов.

Всех тронуло выступление ансамбля полиции города Москвы, музыканты которого исполнили «Адажио», написанное погибшим руководителем «александровцев» Валерием Халиловым. Дирижер полицейских музыкантов, старший лейтенант Игорь Канурин рассказал, что был учеником Халилова, который написал это произведение как раз для подобных печальных случаев. «От лица московской полиции хотел бы еще раз выразить всем… всем родственникам, всей стране…» Игорь Канурин не может подобрать слов, не в силах справиться с подступившими слезами. «Это ужасный день мы не забудем никогда. Мы никогда не могли подумать даже о том, что мы будем исполнять эту мелодию в таких ужасных [обстоятельствах], при таком прискорбном моменте», – сказал он.

Перед входом всё это время дежурят автомобили «скорой помощи» – на случай, если от подступивших горестных эмоций кому-то станет настолько плохо, что ему понадобится помощь профессиональных медиков.

А тем временем в акватории Черного моря продолжается операция по поиску тел погибших.

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