Мужчина и подросток погибли при пожаре в подмосковном Королеве

Королев, 27 декабря. В результате пожара в подмосковном городе Королев погибли два человека. По факту смертельного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По данным следствия, на улице Дзержинского загорелся один из домов. Прибывшие пожарные потушили возгорание и при обследовании помещений обнаружили мертвыми 37-летнего мужчину и 13-летнего подростка. Причины возгорания и все обстоятельства трагедии сейчас выясняются, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, ранее в поселке на Ямале загорелся частный дом. В больницу госпитализировали трех детей, пострадавших в результате ЧП. Позже они скончались.