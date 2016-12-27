Москалькова рассказала об условиях содержания на Украине похищенных военных РФ

Москва, 27 декабря. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила на Украине похищенных у крымской границы российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова.

Москалькова подчеркнула, что российские военные содержатся в хороших условиях на Украине. Время их встречи ограничено не было, поэтому она подробно их расспросила о питании, медобслуживании, прогулках и отношении.

Есть проблемы с адвокатами, заметила омбудсмен. Она напомнила, что защиту должны представлять граждане Украины и обладатели украинской лицензии.

«Еще важный момент — постараться найти документы, подтверждающие, что они заявляли о выходе из гражданства Украины», — обратила она внимание.

Москалькова при этом заметила, что поступление на службу в ВС РФ предполагает автоматический отказ от украинского гражданства.

Ранее она отмечала, что Одинцов и Баранов считают своих защитников неэффективными.