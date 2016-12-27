Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на главную базу Северного флота

Москва, 27 декабря. Ракетный крейсер «Маршал Устинов», пройдя модернизацию, прибыл в главную базу Северного флота, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Ремонт «Маршала Устинова» проходил в Северодвинске. Там на ракетном крейсере была восстановлена техническая готовность корабля, а также усовершенствованы системы управления вооружением, радиотехнические комплексы и комплексы связи.

«Маршал Устинов» – это третий ракетный крейсер проекта 1164 в составе ВМФ России, два других корабля — «Москва» и «Варяг» — являются флагманами Черноморского и Тихоокеанского флотов», — отметили представители военного ведомства.

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