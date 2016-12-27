Сирия получит 15 миллионов евро от ФРГ для помощи Алеппо

Берлин, 27 декабря. Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии сообщило о предстоящем выделении сирийским властям для Алеппо гуманитарной помощи в размере 15 миллионов евро.

На эти средства, уточнили в министерстве, в течение 30 месяцев будет оплачиваться работа тысячи сирийских врачей, психологов и санитаров. Порядка 200 ассистентов психологов пройдут повышение квалификации. Также представители министерства призвали ООН оказать Сирии помощь, так как кроме продовольствия на сирийской территории не хватает медикаментов и квалифицированных медиков. Необходимо предоставить поддержку и помощь тысячам раненых, среди которых есть и дети, иначе они не переживут зиму, отметили в ведомстве.