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Важней всего погода: вопросы климата помогут сближению России и США
Политика

Важней всего погода: вопросы климата помогут сближению России и США

Вчера 17:25
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Важней всего погода: вопросы климата помогут сближению России и США
Москва, 27 декабря. Климатическая тематика может стать площадкой для налаживания отношений Москвы и администрации Дональда Трампа, убежден руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко. 

По мнению эксперта, на сегодняшний день Россия является единственным крупным игроком, способным стать партнером новой администрации США по развенчанию климатических мифов и связанных с ними политических и финансовых схем.

Рогинко также прокомментировал неприятие США Парижского соглашения, несмотря на то, что Вашингтон уже ратифицировал документ. «Еще летом было ясно, что кабинет Трампа намерен обрушить всю конструкцию глобальных климатических соглашений. Причем не только каких-то конкретных, речь идет о неприятии всей гипотезы антропогенной природы глобального потепления»,  — напомнил он в интервью газете «Известия».

Главных сторонников этой гипотез, Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК), республиканцы именуют политическим механизмом, далеким от научной объективности. Кроме того он отметил, что  в связи с Парижским соглашением часто говорят о так называемом углеродном налоге, а в «Республиканской платформе-2016» записано: «Мы выступаем против любого углеродного налога. Он может вызвать увеличение цен на энергию выше разумного, ударяя прежде всего по семьям, которые и так бьются изо всех сил, чтобы оплатить свои счета».

Рогинко также убежден, что формально выход США из Парижского соглашения ничем не грозит. «Что касается нашей страны, то перспектива выхода США из соглашения лишает аргументов некоторые силы, пытающиеся убедить руководство страны в необходимости скорейшей ратификации соглашения», — полагает он. При этом, подчеркнул Рогинко, «эти силы» умалчивают, что эта ратификация, по мнению ряда американских экспертов, была проведена с нарушением конституционных норм США, без участия сената, а Обаму теперь за это открыто обвиняют в узурпации власти. 

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Ярослава Замысловатова
#дональд трамп
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