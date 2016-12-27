Киев готовит месть Януковичу после признания «майдана» госпереворотом

Киев, 27 декабря. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук требует признать государственной изменой «самоустранение» Виктора Януковича с поста главы государства.

«Мои помощники готовят иск в Печерский районный суд города Киева о признании государственной изменой факта самоустранения гражданина Виктора Януковича с должности президента Украины», — написал политик на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, что Дорогомиловский районный суд Москвы поддержал иск экс-депутата украинского парламента Владимира Олейника, который требовал признать так называемый «Евромайдан» госпереворотом.

Читайте по теме: Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ