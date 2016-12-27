Рогозин: В России создадут единый бронетанковый холдинг

Москва, 27 декабря. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что передача государственной корпорации Ростех 100% «Уралвагонзавода» проходит в рамках создания единого бронетанкового холдинга.

Так, в своем Twitter Рогозин написал, что кооперация военных заводов создаст единый бронетанковый холдинг, Ростех поможет «УВЗ» в кризисный период для гражданского производства.

"Ростех" поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый "бронетанковый холдинг" https://t.co/rhYlIQPGwv — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 27, 2016

Напомним, во вторник глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации Ростех 100% акций «Уралвагонзавода». Выполнение поручения президента должно быть исполнено правительством в течение 18 месяцев.