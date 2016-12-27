Захарова высмеяла «антикварный вокабуляр» Джонсона по Сирии

Москва, 27 декабря. Британским чиновникам уже давно пора сменить словарный запас и перестать повторять тезисы за террористами, орудующими в Сирии. Такое заявление во вторник сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции, комментируя недавнее высказывание главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее тот заявлял, что представителей ООН не пускают в Алеппо и что единственный способ положить конец войне в Сирии — это отправить президента страны Башара Асада в отставку. Захарова назвала выступление Джонсона «антикварным».

«Об этом, кстати говоря, продолжают говорить только самая оголтелая оппозиция, экстремисты и боевики. Коллеги британского министра уже поменяли давно свой вокабуляр на эту тему», — приводит слова официального представителя МИД РФ корреспондент Федерального агентства новостей.