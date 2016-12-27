Следователи предъявили обвинение семерым фигурантам дела о «Боярышнике»

Москва, 27 декабря. Следователи Новосибирска предъявили обвинение семерым фигурантам уголовного дела об отравлениях «Боярышником» в Иркутске, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Сегодня семи лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказали в Следственном комитете.

Как стало известно, на данный момент количество погибших от «Боярышника» составляет 77 человек, еще 16 пострадавших находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что замминистра имущественных отношений Иркутской области стала фигурантом уголовного дела о «Боярышнике».