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Захарова: Непонятно, что Израиль понимает под ограничением связей с РФ
Политика

Захарова: Непонятно, что Израиль понимает под ограничением связей с РФ

Сегодня 16:57
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Захарова: Непонятно, что Израиль понимает под ограничением связей с РФ

Москва, 27 декабря. МИД Израиля сообщил о решении «временно ограничить» связи с 14 странами, включая Россию, которые на прошлой неделе поддержали резолюцию СБ ООН №2334. Речь идет о документе с осуждением израильских поселений на территориях Палестины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала корреспонденту ФАН, что о перспективах диалога Москвы и Тель-Авива можно будет говорить только после конкретизации позиции МИД Израиля.

За резолюцию, относящую еврейские поселения к вопиющим нарушениям норм международного права, проголосовали 14 государств, воздержались только США. После этого Израиль ограничил рабочие контакты с Россией, Великобританией, Францией, Китаем, Японией, Украиной, Анголой, Египтом, Уругваем, Испанией, Сенегалом и Новой Зеландией. 

«Такой вопрос (о будущем отношений Израиля и России после ограничения контактов. — Прим. ФАН) нужно задавать коллегам из МИДа Израиля. Они пока не прояснили свою позицию, непонятно, что они подразумевают под «временным ограничением связей». Что конкретно имели в виду израильские коллеги, я не знаю», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что о перспективах сотрудничества двух стран можно будет рассуждать только после того, как израильские коллеги уточнят свою позицию.

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Ксения Тасманова
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