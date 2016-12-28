«Гоблин» Пучков об уважении к России, о кроющем овцу быке и о советском новогоднем тосте

В последние дни уходящего года Федеральное агентство новостей попросило экспертов рассказать, чем им запомнился 2016 год и какие надежды они связывают с наступающим 2017-м.

Собеседник ФАН — писатель, переводчик, публицист, режиссер и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin.

— Дмитрий, чем вам больше всего запомнился уходящий год, что лично для вас было самым хорошим и самым тяжелым?

— Из хорошего — вокруг меня все, слава богу, живы-здоровы. Из плохого, что произошло в последние дни, это, конечно, страшная трагедия с нашим самолетом, летевшим в Сирию. Из тяжелого, трудного — идет война с терроризмом, которая подходит все ближе и ближе, и я боюсь, что скоро она-таки подойдет к нам совсем близко. Вот в этом ничего хорошего нет. Но руководство страны, на мой взгляд, прилагает все усилия, чтобы этого не случилось, предотвращая войну еще на дальних рубежах, в данном случае — в Сирии. Там гибнут наши соотечественники ради того, чтобы эта война не пришла к нам.

— Какие надежды вы связываете с будущим годом, условно говоря, за что будете поднимать тост в новогоднюю ночь?

— В Советском Союзе мы непрерывно поднимали тост, который звучал следующим образом: «Давайте выпьем за мир во всем мире!». Тогда это казалось смешно, а теперь это уже не смешно. Да, очень хотелось бы, чтобы был мир.

— Из обсуждаемых политических или околополитических новостей — заявление Алексея Навального о том, что он намерен баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Как вы к этому относитесь?

— Я не сильно слежу за телодвижениями Алексея Навального. На самом деле его никто бы не допустил до выборов с судимостью. Но своими жалобами во все международные инстанции Навальный добился отмены Верховным судом приговора по Кировлесу, и теперь он временно вроде как формально несудимый. Проявил, так сказать, юридическую смекалку.

Но последние выборы прекрасно показали, каков рейтинг Навального и его друзей и вообще людей подобного толка у российских граждан. Российские граждане не желают видеть эту так называемую либеральную публику во власти. Поэтому, в моем понимании, если он отправится на выборы, то никаким президентом не станет. Потому что быть им он не может. Людям такие президенты не нужны.

Ну, а что касается лично моего взгляда: а кто ты такой вообще, чтобы пытаться руководить российским государством? Где, когда и кем Алексей Навальный руководил, вот мне интересно? Хотя бы взводом солдат командовал? Нет. Может, каким-то производством добротным, где тысячи человек трудятся? Тоже нет. Чем Алексей занимается? Только трепотней в интернете. И даже там ничего толком сделать не может. Только какие-то глупые разоблачения. Арест одного Улюкаева кроет всю его разоблачительную деятельность, как бык овцу. Поэтому — нет. Это не руководитель, это не администратор, это не юрист. Он вообще никто и звать его никак. Трепло, пытающееся выскочить на раскрутке темы коррупции. Всё.

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— Как, на ваш взгляд, в новом году Россия будет строить отношения со «сложными» зарубежными партнерами — Украиной, США, НАТО?

— Я не Ванга, угадать не могу. Россия должна стремиться ровно к одному. Для того чтобы эту самую Россию уважали, она должна быть сильной. Уважают только силу. А что такое сила применительно к стране? Это могучая экономика. Могучая экономика порождает могучую армию и ядерный потенциал. Вот когда у нас могучая армия, могучая экономика и построенные товарищем Сталиным атомные бомбы — вот тогда да, тогда с нами будут разговаривать с глубочайшим уважением. Есть деньги? Значит, деньги нужно давать на Украину. На организацию там прорусских движений. Точно так же, как американцы дают деньги на организацию антирусских движений. Значит, нам надо везде диктовать свою волю. Где деньгами, где влиянием, где военной силой. Вот тогда да, с нами будут считаться.

Посмотрите на Соединенные Штаты — это же «образец демократии и либерализма». Они не стесняясь бомбят всех, кто им не нравится. Просто, без затей. Убивают людей сотнями тысяч, спонсируют террористов по всему миру. Опускаться до подобного не надо, но часть методов перенять вполне можно. Но главное — развивать экономику и развивать вооруженные силы. Вот так.

— Ну, и традиционный предновогодний вопрос: где и с кем собираетесь встретить Новый год и какое ваше любимое новогоднее блюдо?

— Новый год — строго дома с семьей. В этот праздник никогда никуда не хожу и из дома не отлучаюсь. Любимое блюдо, понятно — салат оливье, какое еще может быть любимое новогоднее блюдо? Только он!

— А какой напиток предпочитаете?

— Водка.

— Ну, бокал шампанского под куранты-то поднимете?

— Само собой, как же без этого!

— С Новым годом вас.

— Взаимно!